Corso's bundelen krachten in Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE - Bij het corsocongres in Lichtenvoorde is zaterdag de Corsokoepel opgericht. Onder toeziend oog van bijna honderd aanwezigen werden de handtekeningen gezet voor de koepel die alle Nederlandse bloemencorso’s vertegenwoordigt.

'Het doel van de Corsokoepel is het bevorderen van de onderlinge samenwerking, de promotie van onze corso’s in het algemeen', vertelde voorzitter van de koepel Paul Bastiaansen, betrokken bij het Bloemencorso in Zundert, in zijn toespraak. 'En het werken aan de plaatsing van onze corso’s op de internationale Unesco Inventarislijst voor Immaterieel Erfgoed.'

Er is ook een nationale lijst met Immaterieel Cultureel Erfgoed, tien bloemencorso’s staan daar op, waaronder dat van Lichtenvoorde.



Herman ter Haar is tevreden over het congres. Zijn stichting Bloemencorso Lichtenvoorde organiseerde het congres waar zestien plaatsen op afkwamen dit jaar. 'Wij zijn erg blij dat zoveel corsoplaatsen zich hebben aangemeld. Er waren dit jaar voor het eerst ook vertegenwoordigers van het corso in Loenhout (België) en Legden (Duitsland) aanwezig.'

Volgens Ter Haar is dit internationale bezoek van belang om een plek te krijgen op de lijst van Unesco. 'Om een plek te kunnen krijgen op de lijst is het niet alleen van belang om ons als corso’s te verenigen, maar moeten we de samenwerking ook over de landsgrenzen zoeken. Daarmee hebben we vandaag een stap in de goede richting gezet.'