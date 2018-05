Deel dit artikel:











Schuurbrand door blikseminslag in Wijchen Foto: Luuk Merkus/Persbureau Heitink

WIJCHEN - Aan de Boskant in Wijchen is zondagmiddag een schuur in brand gevlogen. Het vuur ontstond door het noodweer dat deels over de provincie trok: de bliksem sloeg in. Het noodweer hindert het verkeer in de buurt van Nijmegen.

Rond 16.00 uur kwam er een melding binnen bij de brandweer. Meerdere eenheden gingen erheen om het vuur te bestrijden. Het dak stond in de brand en er kwam flink wat rook vrij. Er is niemand gewond geraakt, iedereen kon op tijd het gebouw verlaten. Code geel Zondagmiddag raasde er over heel Nederland noodweer. Onder andere Nijmegen en Wijchen kregen regen en onweer over zich heen. Het KNMI gaf voor de provincie Gelderland code geel af, voor Limburg en Noord-Brabant geldt zelfs code oranje. Geen treinen Door blikseminslag rijden geen treinen tussen Nijmegen en Cuijk. Er rijden bussen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl