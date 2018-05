Krumins loopt voor het eerst in 9 maanden wedstrijd en wint

WIEN - Atlete Susan Krumins (31) uit Nijmegen heeft in Wenen een race over 5 kilometer gewonnen.

Ze finishte na 15.57 in de hoofdstad van Oostenrijk.



Krumins was de snelste in een deelnemersveld van ruim 30.000 vrouwen. Ze liep na langdurig blessureleed haar eerste wedstrijd in negen maanden. Ze werd vorig jaar vijfde op de 10 kilometer op het WK atletiek in Londen.

Jasmijn Lau wint in Leiden

In Leiden won de 19-jarige Jasmijn Lau uit Velp de race over 10 kilometer. Ze schudde in de eindspurt de Ethiopische Tejitu Siyum van zich af (34.17). In Leiden werd ook de marathon gelopen. Een aantal deelnemers werd onwel, onbekend is hoeveel van hen door de hitte werden bevangen.

Hulpdiensten rukten massaal uit om hardlopers te helpen.