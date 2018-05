Speciale keepersschool voor meisjes in Ede

EDE - Met voetballen hebben de Nederlandse vrouwen meer succes dan de mannen.

Maar op het EK dat de Oranje Leeuwinnen vorig jaar wonnen, was er veel kritiek op de keepers. Dat was voor Lambert Jager van Keepersschool Midden-Nederland aanleiding om speciale keeperstraining te gaan verzorgen voor meisjes bij DTS'35 in Ede. "Hoe kun je meiden ergens op afrekenen als ze er niet eens op getraind worden? Daarom ben ik het nu zelf gaan doen. Het is echt een feest om met ze te mogen werken. De motoriek is anders, maar de passie en het plezier overtreft jongens. Je ziet ze met sprongen vooruit gaan. Dat keepersprobleem kunnen we wegwerken."

De 12-jarige Emma Smeets geniet enorm van de trainingen. "We leren hier van alles, elke training hebben we een ander doel. Ik ben keeper geworden, omdat niemand het wilde. En mij leek het wel leuk. Het is wel zo dat als je een fout maakt, het meteen een goal is. Dat is wel moeilijk. Ik keep hier bij DTS en ik wil in dames 1 komen."