Auto rolt van Rijnkade maar blijft droog Foto: Roland Heitink

ARNHEM - Een auto is zondagmiddag van de Rijnkade in Arnhem gerold. De wagen kwam niet in de Rijn terecht, want er lag een schip langs de kade.

De auto kwam tegen de stuurhut tot stilstand. Het voorval gebeurde iets voor 15.00 uur. De bestuurster van de auto zat verderop op het terras achter een drankje toen ze haar eigen auto opeens in beweging zag komen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl