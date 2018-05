Vervuild fipronilmest kost gemeenten tonnen

Op verschillende boerenerven in de Gelderse Vallei liggen nog steeds tonnen aan met fipronil vervuilde mest. De getroffen pluimveehouders moeten de mesthoop bedekken met landbouwzeil en met hekken afzetten. De Nederlandse Voedsel -en Warenautoriteit (NVWA) controleert de vervuilde kippenmest en gebruikt tiewraps om zo de hekken af te sluiten.

De dienst handhaaft om te voorkomen dat er gesjoemeld wordt met de mest. De NVWA overwoog zelfs cameratoezicht in te zetten om de fipronilmest in de gaten te houden. 'Absurd', zegt pluimveehouder Helmus Torsius lachend en kijkend naar de mest achter zijn kippenstallen in Putten.

Bij de overheid denken ze dat alle boeren criminelen zijn Kippenboer Torsius

'Op tien hoog in Den Haag bedenken ze de plannen, strikte protocollen. Maar je kan toch gewoon een foto maken van de mest en via de foto het vervolgens controleren? Bij de overheid denken ze dat alle boeren criminelen zijn en dan krijg je rare regelgeving.'

Uiteindelijk is de camera niet ingezet.

'Er is veel argwaan vanuit de NVWA richting de sector, en andersom wordt het er ook niet vriendelijker op', zegt wethouder Willemien Vreugdenhil (CDA) van de gemeente Ede. Als het aan haar ligt wordt toekomstig landbouwbeleid meer vanuit de provincie en de lokale politiek geregeld.

Er is veel argwaan vanuit de NVWA richting de sector Wethouder Vreugdenhil (Ede)

De overheid en de Nederlandse Voedsel -en Warenautoriteit laten nu te veel steken vallen, vindt ze. 'Waarbij ik me afvraag: wie in Nederland eet er mest, we kennen in Nederland wel meer giftige stoffen die we kunnen vernietigen, hoe kan het probleem nog steeds niet opgelost zijn?'

'Kippenmest kan nergens heen'

De verbrandingsoven BMC Moerdijk in Brabant verwerkt vervuilde kippenmest maar de fabriek zit dicht vanwege groot onderhoud. De overheid wist hiervan en de pluimveesector roept al maanden dat er een mestprobleem zou gaan ontstaan. Er is geen capaciteit op dit moment volgens de pluimveesector om de mest weg te werken.

Nu bijna elf maanden later ligt er nog overal vervuilde kippenmest. Vreugdenhil: 'Het is toch opvallend dat er direct wordt ingegrepen bij de eieren. Maar de kippenmest ligt nog steeds overal.'

Volgens voorzitter Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders lopen er gesprekken met de overheid om tot een oplossing te komen. 'Maar de mest kan nog nergens heen, dus als mensen in Gelderland hinder ondervinden van de kippenmest, de boeren willen wel maar ze kunnen het niet afvoeren.'

Slecht voor milieu

Nu de mest er zolang ligt en de temperaturen stijgen is er kans op broei in de mesthoop. Naast een mogelijke brand trekt de mest ook ongedierte aan en kan het op termijn stankoverlast gaan geven. Verder sijpelt vocht in de grond en kan de mest schade veroorzaken aan de natuur.

Inspecteur-generaal van de NVWA Rob van Lint erkent de problematiek en hoopt dat er snel een oplossing wordt gevonden; het mestprobleem blijft lastig. 'Wij handhaven en het is aan de politiek om te kijken naar de mogelijkheden hoe vervuilde kippenmest nu kan worden afgevoerd', zegt Van Lint. Hij antwoordt in dit artikel op vragen van Omroep Gelderland.

