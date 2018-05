Deel dit artikel:











Bizar ongeval met motor op A73 Foto: Luuk Merkus/Persbureau Heitink

NIJMEGEN - Bij een ongeval op de Neerbosscheweg (A73) in Nijmegen is een motor vast komen te zitten in de voorkant van een personenauto.

De automobilist en bestuurder van de motor zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Het verkeer in de richting van Nijmegen ondervond enige hinder door het ongeluk. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl