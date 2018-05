NEC'er Sturing revalideert van enkeloperatie

NIJMEGEN - NEC'er Frank Sturing moet in de zomerstop hard door buffelen.

De verdediger werkt aan zijn herstel na een enkeloperatie. Sturing werd kort na het seizoensslot aan het gewricht geopereerd. Hij verwacht niet dat hij op de eerste training van de voorbereiding alweer fit is, maar denkt dan wel binnen enkele weken te kunnen aansluiten.

De 20-jarige centrumverdediger debuteerde in april 2017 voor NEC in een wedstrijd tegen Vitesse. Afgelopen seizoen had hij regelmatig een basisplaats bij de Nijmeegse eerste divisionist.