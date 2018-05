Deel dit artikel:











Gevonden lichaam in Waal, geen misdrijf Foto: Marco van Deick

OPHEMERT - Het lichaam dat zaterdagavond is gevonden in de Waal bij Ophemert is daar niet terechtgekomen door een misdrijf.

OPHEMERT - Het lichaam dat zaterdagavond is gevonden in de Waal bij Ophemert is daar niet terechtgekomen door een misdrijf.

Hulpdiensten begonnen zaterdagavond rond 19.00 uur met zoeken bij een krib in de uiterwaarden langs de Waaldijk. Dit gebeurde onder meer met twee kleine politieboten, vlakbij een zandzuiger. Even later werd het lichaam gevonden. Drenkeling sinds dinsdag vermist Het lichaam zou van de persoon kunnen zijn die dinsdag overboord sloeg op de Waal bij Nijmegen. De politie zegt dat het mogelijk om dezelfde persoon gaat, maar kan dat nog niet bevestigen omdat het onderzoek gaande is. Dinsdag rond 16.10 uur werd gemeld dat iemand overboord zou zijn gevallen bij Nijmegen en in de Waal terecht was gekomen. Er werd onder andere gedregd en met een brandweerboot gezocht naar de persoon, maar zonder succes.