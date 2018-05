Deel dit artikel:











Kans op stevige onweersbuien, code geel van kracht Foto: ANP

ARNHEM - In onze provincie kunnen zondag vanaf halverwege de middag enkele stevige onweersbuien vallen. Volgens het KNMI is er kans op blikseminslag, hagel, windstoten tot 60 kilometer per uur en veel neerslag in korte tijd.

Van 14.00 tot 20.00 uur is in de provincie code geel van kracht. Het verkeer kan hinder ondervinden van het noodweer. Hetzelfde geldt voor deelnemers aan buitenactiviteiten. 'Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen. Volg weerberichten en waarschuwingen', laat het KNMI weten. Nieuwe plaknacht op komst Het is vandaag in onze provincie ruim boven de 25 graden. Het kan maandag zelfs tropisch worden. Op sommige plekken in Gelderland zal het kwik stijgen tot boven de 30 graden. De nacht van zondag op maandag wordt wederom een plaknacht. Op sommige plaatsen blijft de temperatuur op 18 of 19 graden steken, zeker in de steden (veel stenen en weinig groen). Zie ook: Plaknacht levert een record op