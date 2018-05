Deel dit artikel:











Feestvierders hebben het op agent gemunt, steen door ruit politiewagen gegooid De in beslag genomen drugs. Foto: Twitter @polvaassenzw

VAASSEN - Tijdens een vechtpartij bij een buurthuis aan het Kouwenaarspad in Vaassen is in de nacht van zaterdag op zondag een agent bedreigd. De diender, die ter plaatse was om te bemiddelen, kreeg een steen door de ruit van zijn dienstauto.

Rond middernacht ontstond de vechtpartij. Daarbij gingen verschillende groepen bezoekers van een feest met elkaar op de vuist. Toen de ter plaatse gekomen agent de gemoederen probeerde te bedaren, werd hij dusdanig in het nauw gedreven dat hij zich moest terugtrekken in de auto. Daarop werd er een steen door de ruit gegooid. De agent raakte niet gewond. Politie treedt hard op Diverse eenheden zijn vervolgens ter plaatse gekomen om de collega te helpen en de vechtpartij te stoppen. Hierbij werden diensthonden en de politiehelikopter ingezet. Na verloop van tijd is de rust weer terug gekeerd, zegt de politie. Er wordt verder onderzoek gedaan naar degene die de agent heeft bedreigd en naar de persoon die de steen door de ruit wierp. De politie geeft aan streng op te treden en geweld tegen politiegeweld niet te tolereren. Nog een vechtpartij en aanhoudingen om drugs Eerder op de avond, rond 22:30, zagen agenten bij een benzinestation aan de Laan van Fasna een auto met daarin twee personen die zich verdacht gedroegen. Bij controle bleken de personen, een 19-jarige man uit Vaassen en een 18-jarige man uit Zwolle, zo'n 90 gram drugs, vermoeddelijk hash, bij zich te hebben. Ook vond de politie een gasalarmpistool en een mes. De spullen zijn in beslag genomen en de mannen aangehouden. Ook aan de Woestijnweg in Vaassen was rond middernacht een vechtpartij. Die ontstond na een burenruzie. Er raakten drie personen lichtgewond. De politie onderzoekt de zaak, er is nog niemand aangehouden. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl