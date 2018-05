Wesley Sneijder ziet 'zijn ploeg' pak slaag krijgen in Doorwerth

DOORWERTH - Wesley Sneijder nam zaterdagmiddag een kijkje op sportpark De Waaijenberg in Doorwerth. Hij zag daar 'zijn' DHSC een flink pak slaag krijgen van Duno uit Doorwerth. Het werd 5-1.

Sneijder is supporter van de club uit Utrecht. Ook helpt hij de vereniging financieel. Door de nederlaag in Doorwerth zit het seizoen er voor de club van Sneijder op. Promotie naar de Hoofdklasse zit er niet meer in. Duno was al enige tijd kampioen.

Uiteraard trok de aanwezigheid van de recordinternational van Oranje zaterdagmiddag veel bekijks. De hoofdsponsor van Duno en oud-profvoetballer Civard Sprockel werden met Sneijder op gevoelige plaat vastgelegd.

'Man van vlees en bloed'

'Erg leuk dat hij op ons sportparkje kwam kijken', zegt Duno-teammanager Eddy Schoeman. 'Maar Wesley is natuurlijk ook maar gewoon iemand van vlees en bloed.'

Toen duidelijk was dat er voor DHSC niets te halen viel in Doorwerth, blies de recordinternational de aftocht. 'Ik heb hem in de slotfase niet meer gezien', lacht Schoeman.