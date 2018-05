Dominee Rhenoy: 'Het was heel moeilijk de kerk weer binnen te gaan'

RHENOY - Dominee Ebi Wassenaar heeft uitgebreid haar verhaal gedaan. Ze werd in november, vorig jaar, zwaar mishandeld en voor dood achtergelaten in haar kerk in het Gelderse Rhenoy.

De verdachte, Wijnand B., kwam per toeval op haar pad. Hij was haar aanbevolen toen ze een pianostemmer nodig had voor de piano die ze net voor de kerk hadden aangeschaft. 'Ik vond het een vreemde man. Hij wilde toen ik belde zeker weten of de piano te stemmen was. Dat wist ik natuurlijk niet, ik ben geen pianostemmer. Hij wilde maar niet zeggen wanneer hij langs zou komen. Die vrijdag ervoor had ik hem gebeld om nog eens te vragen of ik een afspraak kon maken, omdat ik anders een andere pianostemmer zou bellen. Toen stemde hij in om die dinsdagochtend langs te komen.'

'We dronken een kop koffie'

'Hij was die dag netjes op tijd', doet Wassenaar haar verhaal tegen RTL Nieuws. 'We dronken een kop koffie en hij keek naar de piano, die volgens hem onstembaar was. Ik vroeg nog of hij daar iets aan kon doen, maar dat kon niet zei hij. Daarna vroeg hij of hij bij mij thuis mocht wachten. Hij had daarna nog een afspraak in de buurt en omdat de piano niet te stemmen was, had hij tijd over. Dat voelde niet goed, dus ik zei nee. Toen ik daarna met mijn rug naar hem toe stond, voelde ik een hele harde klap op mijn achterhoofd.'

Volledig afhankelijk van anderen

De dominee werd meerdere keren met een hard voorwerp op haar hoofd geslagen. Anderhalf uur lag ze alleen op de vloer in de kerk. Haar huisgenoot vond haar. Ze overleefde het. Nu zit ze het grootste deel van de dag in haar stoel. Praten kost haar merkbaar moeite, ze is moe en heeft concentratieproblemen. Ze is volledig afhankelijk van anderen.

Met Pasen ging Wassenaar voor het eerst terug naar de kerk. De plek die haar leven drastisch veranderde. 'Het was heel moeilijk om die kerk weer binnen te gaan', vertelt ze aan RTL Nieuws. 'Maar daar heb ik met mijn huisgenoot en een collega een ritueel voor gevonden. We hebben benoemd dat je je veilig hoort te voelen in een kerk maar dat het voor mij geen veilige plek meer was.'

'Heel emotioneel'

'Op de plek waar ik was neergeslagen lag een bed van mos met rozenblaadjes, er stond een witte bloem, een kaars, er klonk muziek uit een Frans klooster met de tekst Als het donker is ontsteek dan een lichtvuur dat nooit meer dooft. Ook brandde er wierrook, zodat de geur daarvan de geur van mijn bloed op de leistenen die ik mij zo sterk herinnerde zou overheersen. Toen ik de kerk binnenkwam was ik wel heel emotioneel: daar is het gebeurd, daar heb ik gelegen. Ik heb de paaskaars aangestoken en gezegd: kome wat komt, van U is de toekomst.'

Zie ook: Vriend over mishandelde dominee: 'Ze is heel bang geweest'