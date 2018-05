Plaknacht levert een record op

ARNHEM - Het was een echte plaknacht. Sterker nog: de nacht van zaterdag op zondag leverde een record op.

De temperatuur kwam niet onder de 17,6 graden uit in Herwijnen. In De Bilt, de landelijke meetplek, werd zelfs 18,3 graden gemeten als minimumtemperatuur. Zulke waarden zijn nog nooit eerder in mei voorgekomen en er worden al sinds 1901 metingen bijgehouden.

Het meirecord voor een nacht stond op 16,9 graden en dat dateerde van zes jaar geleden.

Het belooft zondag opnieuw een zonnige dag te worden met hoge temperaturen. Aan het einde van de dag kan het op diverse plekken in ons land wat onstuimig worden. Onze provincie lijkt die dans te ontspringen, zo is de verwachting.

