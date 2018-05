Fikse woningbrand, drie panden lopen schade op

APELDOORN - Aan de Sweelincklaan in Apeldoorn heeft in de nacht van zaterdag op zondag een fikse woningbrand gewoed.

Het pand, waarin de brand uitbrak, is voorlopig onbewoonbaar. De woningen van beide buren hebben ook schade opgelopen. Het is niet bekend hoe die panden er aan toe zijn.

Onduidelijk is het of er gewonden zijn gevallen. Bij de brand kwam veel rook vrij. De vlammen sloegen al uit de woning, op het moment dat de brandweer arriveerde op de Sweelincklaan.

De melding van de brand werd even na 01.00 uur gedaan. Het sein 'brandmeester' kon twee uur later worden gegeven. Er is nog enige tijd nageblust.