Man schrikt van overstekend wild en ramt boom

HOENDERLOO - Een automobilist heeft in de nacht van zaterdag op zondag een boom geramd op de Otterloseweg bij Hoenderloo. De bestuurder schrok van overstekend wild.

De man, die reed in een busje, wilde uitwijken voor het wild en raakte daarbij de macht over het stuur kwijt. Zijn auto kwam tegen een boom tot stilstand.

De bestuurder is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe hij er aan toe is. De Otterloseweg was enige tijd afgesloten voor onderzoek.