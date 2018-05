Deel dit artikel:











Twee auto's over de kop op A50, een persoon aangehouden Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Op de A50 heeft rond middernacht, ter hoogte van Schaarsbergen, een ernstig ongeval plaatsgevonden. Twee auto's zijn op elkaar gereden en vervolgens allebei over de kop geslagen. Bij het ongeluk was drank in het spel.

Een 51-jarige man uit Holten reed, in de richting van Apeldoorn, achterop een auto met vier inzittenden. Daarbij raakten een 52-jarige man en twee vrouwen van 44 en 53 gewond, alle drie afkomstig uit Eerbeek. De slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De tekst gaat verder onder de video. De man uit Holten is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van het ongeluk. De man bleek teveel te hebben gedronken, hij blies 265 ug/l. Er is onderzoek gedaan op de weg, die daardoor tijdelijk was afgesloten. De auto's zijn door een justitieel bergingsbedrijf afgevoerd.