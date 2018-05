Heidebrand Vorden vermoedelijk aangestoken

VORDEN - De heidebrand die afgelopen donderdag in het buitengebied van Vorden woedde, is vermoedelijk aangestoken. Dit blijkt uit eerste onderzoek van de politie samen met Natuurmonumenten en het team brandonderzoek van de brandweer.

Het onderzoek vond vrijdag plaats. Volgens Nanda Redder, woordvoerder van de politie, is het sterke vermoeden ontstaan dat het vuur is aangestoken. Om het onderzoek niet te verstoren, kan zij niet zeggen waarop dat vermoeden is gebaseerd. De politie is daarbij op zoek naar eventuele getuigen.



De burgemeester van Bronckhorst, Marianne Besselink, kwam aan het einde van de avond poolshoogte nemen. Men was toen nog druk bezig met nablussen.