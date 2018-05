Deel dit artikel:











Schippers wordt nu vierde op 100 meter Schippers (links) eerder in actie in Doha. Foto: EPA

EUGENE - Hardloopster Dafne Schippers uit Arnhem is bij de Diamond League in het Amerikaanse Eugene als vierde geëindigd op de 100 meter. De tweevoudig wereldkampioene op de dubbele afstand, de 200 meter, kwam over de finish in 11,01 seconden.

De winst ging naar de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou, in 10,88 seconden. Ta Lou bleef haar landgenote Murielle Ahouré net voor (10,90). Olympisch kampioene op de 100 meter Elaine Thompson uit Jamaica werd derde in 10,98. Wereldkampioene Tori Bowie uit de Verenigde Staten eindigde nog achter Schippers als vijfde, in 11,03. Schippers had tijdens haar eerste 100 meter van dit seizoen, begin deze maand in Doha, genoegen moeten nemen met de zesde plaats (11,03). Een week later werd ze in Shanghai tweede op de 200 meter.