Vrouw van 72 jaar vermist

GENDRINGEN - De politie in Oude IJsselstreek is op zoek naar een vrouw van 72. Ze wordt sinds zaterdag 17.00 uur vermist.

De vrouw reed rond die tijd weg in een zwarte Mercedes B-klasse. Ze droeg een wit shirt, een spijkerbroek, slippers en heeft blond haar.

Volgens een bericht op Burgernet is slechts een deel van het kenteken van haar wagen bekend: 5-XKJ.

Wie weet waar de vrouw is of haar heeft gezien, wordt verzocht de politie te bellen via 112.