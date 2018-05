Lichaam gevonden in Waal bij Ophemert

OPHEMERT - De politie onderzoekt de vondst van een stoffelijk overschot in de Waal. Het lichaam werd zaterdagavond gevonden bij Ophemert. Het gaat om een man.

Hulpdiensten begonnen rond 19.00 uur met zoeken bij een krib in de uiterwaarden langs de Waaldijk in het dorp. Dit gebeurde onder meer met twee kleine politieboten, vlakbij een zandzuiger.

Mogelijk gaat het om de drenkeling naar wie sinds dinsdagmiddag in Nijmegen wordt gezocht. Die zoekactie leverde tot op heden niets op. 'We houden er rekening mee dat het om hetzelfde lichaam gaat, maar dat moeten we onderzoeken', zei een politiewoordvoerster zaterdagavond.

