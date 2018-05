Deel dit artikel:











Ouderen Zeddam keren terug naar huis Mevrouw Van den Boom vlak voor de verhuizing naar Doetinchem. Foto: Archief Omroep Gelderland

ZEDDAM - Voor bewoners van woonzorgcentrum Sydehem in Zeddam is het einde van hun tijdelijke verblijf in Het Weerdje in Doetinchem in zicht. De renovatie van Sydehem is voltooid, de bewoners keren in oktober terug naar hun vertrouwde omgeving. En ze krijgen mogelijk gezelschap.

De vijftig bewoners verklaarden in december nog op te zien tegen hun tijdelijke vertrek uit Zeddam. 'Ik heb er slecht van geslapen vannacht, toch een beetje spanning denk ik', zei Riki van den Boom destijds tegen Omroep Gelderland. Kijk hier de reportage terug. De tekst gaat verder onder de video. De terugkeer van de Zeddamse ouderen gaat mogelijk gepaard met het meeverhuizen van de oorspronkelijke bewoners van Het Weerdje in Doetinchem. De 17 ouderen mogen mee, want zorginsteling Sensire ziet geen toekomst meer voor het pand. De toekomst van Het Weerdje is sinds 2016 onderwerp van gesprek tussen bewoners, zorgorganisatie Sensire en woningcorporatie Habion, de eigenaar van het pand. Het Weerdje zou nagenoeg leegstaan 'Na de terugkeer van bewoners van Sydehem in Zeddam zouden de 17 oorspronkelijke bewoners van Het Weerdje achterblijven in een pand dat verder nagenoeg leegstaat', zegt Frederik Lindenhovius van Sensire. 'We hebben ons afgevraagd: kunnen we onze bewoners nog wel een goede plek bieden om te wonen, onze medewerkers een goede plek om te werken? Dat is helaas niet het geval.' Alle huidige bewoners van Het Weerdje mogen mee naar Zeddam. Bewoners en hun familie, medewerkers, vrijwilligers en omwonenden zijn daarover geïnformeerd, zegt Sensire. Zie ook: 'Ik heb er slecht van geslapen'; bewoners verzorgingshuis zien op tegen verhuizing Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl