Auto over de kop op snelweg Foto: NewsUnited/Stefan Verkerk

HARDERWIJK - Op de A28 tussen Nunspeet en Harderwijk is zaterdag de bestuurster van een auto gewond geraakt. De vrouw sloeg met haar wagen over de kop. De auto kwam in de bosschages tot stilstand.

De automobiliste is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is onduidelijk. Ook is onbekend hoe de vrouw er aan toe is. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl