TvO neemt personeel Vérian over

Voor medewerkers in de ziektewet zijn de gesprekken nog gaande, zegt onderhandelaar Johann Honders van de reformatorische vakbond RMU. En ook voor het ondersteunende personeel van de failliete thuiszorgorganisatie is nog geen definitief akkoord bereikt. Honders: 'Maar ik ben positief dat dat in beide gevallen gaat lukken.'

Terwijl de onderhandelingen nog gaande waren, werden de thuiszorgmedewerkers van Vérian zaterdag benaderd door het failliete bedrijf om akkoord te gaan met een verbintenis via een doorstart. Onderhandelaar Desiree Egberts van FNV Zorg en Welzijn sprak hierover op Twitter zaterdag haar boosheid uit. 'Zo'n partij valt dus af bij ons. We waren nog in gesprek.'

'Teken niet bij Vérian'

Ook RMU-onderhandelaar Honders kapittelt deze handelwijze. 'Dit was op zijn zachtst gezegd niet netjes.' Net als Egberts adviseert hij de leden niet op het voorstel van Vérian in te gaan.

Honders: 'Vérian heeft zelfs de nieuwe privacyregels geschonden door de gezonde medewerkers per mail te benaderen.'

