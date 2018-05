Gesink tweede in voorlaatste etappe Giro

BREUIL-CERVINIA - Achterhoeker Robert Gesink heeft zich in de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia nadrukkelijk laten zien. De kopman van LottoNL-Jumbo werd tweede achter etappewinnaar Mikel Nieve uit Spanje. Tom Dumoulin wist Chris Froome niet uit het roze te rijden. Met nog één etappe te gaan lijkt de eindwinst naar de Brit te gaan.

Gesink gaf in de laatste bergetappe van Susa naar Cervinia 2 minuten en 17 seconden toe op Nieve. Klassementsaanvoerder Froome, sinds vrijdag leider in de Ronde van Italië, kwam ruim zes minuten na ritwinnaar Nieve binnen in het bergdorp. Hij boekte nog enkele seconden winst op Dumoulin.

Het klassement van de Giro blijft zondag op de slotdag met een vlakke rit in en rond Rome normaal gesproken intact.



Dumoulin probeerde in de slotklim enkele keren Froome van zich af te schudden, maar de rozetruidrager bleef in zijn buurt. Achter ritwinnaar Nieve reed Varssevelder Gesink naar een knappe tweede plaats. Gesink was in achtervolging op de Spanjaard zelfs nog lek gereden.



De Fransman Thibaut Pinot moest de klimmers laten gaan en verloor zijn derde plaats in het klassement. Die is nu voor de Colombiaan Miguel Angel Lopez.