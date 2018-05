FC Lienden en De Treffers duwen TEC in nacompetitie

ARNHEM - Op de slotdag in de tweede divisie zijn de voetballers van TEC uit Tiel veroordeeld tot het spelen van promotie-degradatieduels. TEC won weliswaar met 2-1 van HHC Hardenberg, naaste concurrenten De Treffers en FC Lienden wonnen eveneens. In de nacompetitie wacht nu Jong Volendam.

Voor TEC scoorde de van FC Eindhoven gehuurde en geboren Arnhemmer Nicky Kuiper (28) beide goals tegen de ploeg uit Overijssel.

De ploeg uit Tiel maakt nu samen met FC Lisse en zes (plaatsvervangende) periodekampioenen van de derde divisie (zaterdag en zondag) uit wie volgend seizoen in de tweede divisie spelen. Het gaat om totaal twee plaatsen. Onder deze ploegen zijn geen Gelderse clubs.

De Treffers uit Groesbeek, dat voor de laatste speelronde nog niet veilig was, mag ook volgend jaar in de tweede divisie acteren na winst op het al gedegradeerde De Dijk (2-1).

En ook voor FC Lienden was het op de slotdag nog even billenknijpen om de gevreesde promotie-degradatiestrijd te ontlopen. Tegen de aartsrivaal van De Treffers, het gedegradeerde Achilles'29, werd het 3-0 in het voordeel van de Betuwenaren.