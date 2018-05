Overname failliete Vérian steeds dichterbij, personeel opgelucht

APELDOORN - Er lijkt een akkoord aanstaande over de overname van Vérian Care & Clean. Dat werd gezegd tijdens bijeenkomsten van het personeel in Wijchen en Apeldoorn. Dit weekeinde moet de handtekening gezet worden voor de overname.

Er hebben zich drie overnamekandidaten gemeld om het bedrijf te redden. Hierbij zijn afspraken gemaakt dat de werknemers hun salaris krijgen en ze hun vakantiegeld ook uitbetaald krijgen. Daarnaast gaan ook alle opgebouwde arbeidsrechten mee naar de nieuwe overnamekandidaat. Ledeboer Investments B.V. was al kandidaat direct na het faillissement en nu hebben zich dus nog twee kandidaten gemeld.

Tijdens de bijeenkomst is ook besproken dat er nog een aparte regeling getroffen wordt voor arbeidsongeschikten binnen Vérian.

Achterstanden

Bij de uitbetaling van salarissen zijn inmiddels achterstanden ontstaan. Sommige medewerkers hebben geen vakantiegeld gekregen. Eerder bleek al dat Vérian geen geld meer in kas had. Volgens de FNV is uitkeringsorganisatie UWV bereid gevonden de achterstanden 'zeer snel' in te lopen. 'Het bedrijf komt uit de shit', aldus bestuursvoorszitter van de FNV, Wim van der Hoorn.

Verslaggever Hans de Herdt was aanwezig bij de bijeenkomst in Apeldoorn.

