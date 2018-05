UPDATE: dode bij ongeval op N325 is vrouw van 87

De politie onderzoekt nog de toedracht van het ongeluk, maar volgens een woordvoerder lijkt het erop dat de auto bij het afslaan is geraakt door een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur (20) uit Oss bleef bij het ongeluk ongedeerd.

De 87-jarige vrouw overleed ter plaatse. Omstanders en ambulancepersoneel hebben vergeefs geprobeerd haar te reanimeren. De toestand van de bestuurster is stabiel.

De tekst gaat verder onder de video.

De N325 in de richting van Nijmegen was lange tijd volledig afgesloten. In de richting van Duitsland was de rijstrook wel open.

Het verkeer ondervond tot 15.00 uur hinder van het ongeval.