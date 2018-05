Deel dit artikel:











Man onder het mes na zware mishandeling op festivalterrein Beeld ter illustratie. Foto: Pixabay

NEDERHEMERT - Een man van 23 jaar is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar toegetakeld in Nederhemert. De man, woonachtig in Rijswijk, is door een andere man dusdanig hard op zijn gezicht geslagen dat hij meerdere botbreuken opliep.

Het slachtoffer is in het ziekenhuis opgenomen en inmiddels ook al onder het mes geweest. De vechtpartij vond plaats op een festivalterrein aan de Nieuwstraat. Agenten waren daar, na een melding van een aantal andere opstootjes, aanwezig. Daar hoorden ze van de vechtpartij. De 23-jarige man uit Rijkswijk was toen al onderweg naar het ziekenhuis, Veel onduidelijkheid Omdat het nog onduidelijk is wat er precies is gebeurd, wil de politie graag in contact komen met getuigen of mensen die informatie hebben over deze mishandeling. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl