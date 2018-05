Deel dit artikel:











Politie doet uitgebreid onderzoek naar woningbrand Foto: Omroep Gelderland / Archief

GROESBEEK - Een brand vrijdagavond in een woning aan de Hüsenhoff in Groesbeek is mogelijk aangestoken. Dat blijkt uit eerste bevindingen van de politie.

De brand brak rond 23.00 uur uit. Toen de hulpdiensten aankwamen, bleek het vuur al te zijn geblust door de bewoner en door de buurman. Beide verklaarden tegenover de politie dat ze een felle lichtflits zagen net voor het moment van de brand. Toen ze gingen kijken, bleek de voordeur in brand te staan. In de woning was op dat moment een gezin, met twee kinderen, aanwezig. Niemand raakte gewond, maar de voordeur raakte wel ernstig beschadigd. De bewoners moesten hierdoor het huis verlaten en ergens anders de nacht doorbrengen. Uitgebreid sporenonderzoek De politie neemt de zaak hoog op en is een onderzoek gestart. Er wordt vandaag (zaterdag) uitgebreid sporenonderzoek gedaan. Ook vindt er een buurtonderzoek plaats. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl