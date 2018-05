Volgens MeteoGroup uit Wageningen worden het een aantal zomerse dagen. Zowel zaterdag en zondag wordt het 29 graden. Maandag tikken we de 30 graden aan.

Hierbij is ook een hoge zonkracht, oftewel de kans is groter dat u sneller verbrand. Met een kwartier in de zon is er al grote kans dat de huid rood wordt. Daarna is wel weer afgelopen met de zomerpret. Dinsdag begint het met regenen en is er kans op een enkele onweersbui. Vrijdag loopt de temperatuur weer terug naar 23 graden.

Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Weer.nl

Opletten met lopen

Dit weekend zijn er verschillende loop en wandelevenementen in onze provincie. Zaterdag is de Stuwwalloop in Oosterbeek en zondag is de Marikenloop in Nijmegen. De organisaties van beide evenementen roepen op goed rekening te houden met het warme weer.

Ook Joan Merx van de Marikenloop doet een dringende oproep: 'We waarschuwen alle deelnemers luchtige kleding aan te trekken en doe vooral geen poging een persoonlijk record te lopen.'

Zie ook: Veel extra ijsjes en 'insmeergirls', evenementen nemen hittemaatregelen