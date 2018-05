Marcel Boekhoorn trekt portemonnee om Hans Klok te helpen

BENNEKOM - Illusionist Hans Klok wil carrière gaan maken in Amerika. Hij gaat emigreren naar Las Vegas in de hoop daar door te breken. Daarbij krijgt Klok financieel steun van ondernemer Marcel Boekhoorn uit Bennekom.

'Alleen al aan marketing ben je zo'n dertig- tot vijftigduizend dollar in de week kwijt', vertelt Klok over zijn Amerikaanse avontuur. 'Om billboards te hebben hangen, je naam op wat taxi's te hebben staan. Dat moet allemaal terugverdiend worden met de kaartverkoop, maar je moet het eerst betalen. Ik ben niet armlastig, maar dat trek ik toch niet.'

Boekhoorn stapt dus in het project van Klok. 'Ik heb ooit opgetreden op een familiefeest van hem', vertelt de illusionist zaterdag in De Telegraaf. 'Daar is tussen ons een mooi contact uit voortgekomen. Hij is commissaris geworden bij mijn bedrijf en helpt me nu op te starten in Vegas. Ik ben heel blij met Marcel als sponsor. Hij gelooft erin. Hij zegt ook al jaren: Jij hoort in Las Vegas, jij gaat het daar maken. Toen zei ik: Dat moet je me wel helpen... en dat doet hij.'

Boekhoorn is ondernemer en investeerder. Hij maakte zijn fortuin met de aan- en verkoop van Telfort. De Bennekommer is een grote NEC-fan en sprong vaak financieel bij om de club te helpen.