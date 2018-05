Dronken bestuurder rijdt verkeerspaal en stoplicht uit de grond

BARNEVELD - Een 18-jarige automobilist uit Barneveld heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een verkeerspaal en een stoplicht uit de grond gereden. Dat gebeurde op de Stationsweg in zijn woonplaats.

De ravage aan het straatmeubilair en de auto was aanzienlijk. De beschadigde auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd.

De man raakte bij het ongeval niet gewond. Hij is volgens omstanders meegenomen naar het politiebureau. De man had veel te veel gedronken, zijn alcoholpromillage was 725 ug/l.

De Barnevelder heeft een dagvaarding gekregen en een rijverbod.