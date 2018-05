UPDATE: Doetinchem slaat in Achterhoek-soap terug met 'Nooit meer naar Twente'

Het vliegtuigje van Enschede vertrok om 11.00 uur van vliegveld Teuge. Het vloog via Eibergen naar Winterswijk en uiteindelijk naar Doetinchem. Op het Simonsplein in Doetinchem stonden als extra promotie een aantal dames met een verrekijker. Zo probeerden ze mensen omhoog te laten kijken om de actie nog verder te slagen.

De tegenreactie van Doetinchem begon rond 16.00 uur met het vertrek van een vlucht van vliegveld Teuge naar Enschede. Het reclamevliegtuig vervoerde de tekst Nooit meer naar Twente.

Volgens de organisator van deze reclamevlucht, die anoniem wil blijven, is het een ludieke tegenactie voor het vliegtuigje van Enschede. 'Daarnaast is het ook vanuit voetballievend De Graafschap, omdat wij naar de eredivisie gaan en FC Twente volgend seizoen in de eerste divisie zit.'

Niet onder de indruk

Jos Tiemessen, centrummanager van Doetinchem is niet onder de indruk van de actie van Enschede. 'Ze doen maar, ik vind het allemaal prima. Wij gaan uit van onze eigen kracht en we moeten er als stad voor zorgen dat wij aantrekkelijk blijven. De klant bepaalt uiteindelijk zelf waar ze naartoe gaan. Een vliegtuig zal geen verschil maken.'

Winterswijk niet blij

De gemeente Winterswijk is niet blij met de actie. 'Dit werkt onnodig polariserend tussen Winterswijk en Enschede', zegt woordvoerder Maurice Velthuis. 'Het wordt inmiddels de Achterhoek tegen Twente en dat is niet goed voor de verstandhouding.'

De tekst gaat verder onder de video.

Bekend was dat burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk vrijdag een gesprek zou hebben met zijn ambtsgenoot Onno van Veldhuizen van Enschede. Op de vraag hoe dit gesprek is gegaan, zegt de woordvoerder: 'Geen commentaar'.

De gemeente Enschede was zaterdag helemaal niet bereikbaar voor commentaar.

'Dit ettert maar door'

Ook Henk-Jan Tannemaat van winkeliersvereniging Winterswijk is not amused. 'We hadden wel weer een promotieactie verwacht.' Tannemaat vind het prima dat er promotieacties plaatsvinden. Maar: 'Elke actie die zij doen, daar komt weer een reactie op en zo ettert dit maar door.' Hij sluit af met: 'Mensen hoeven helemaal niet naar boven te kijken, want er is zoveel beleven op de grond in Winterswijk.'

Winterswijk heeft inmiddels ook weer een tegenreactie geplaatst. In Tubantia, de regionale krant van Overijssel, staat een pagina grote advertentie om bezoekers te trekken naar Winterswijk. Op de foto is een auto te zien met een AA-kenteken. Dit is een kenteken van het koninklijk huis. Met de tekst: 'Iedereen houdt van gratis parkeren. Elke laatste zondag van de maand is er koopzondag.'

De tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Omroep Gelderland

Flinke irritaties tussen de twee regio's

Enschede voert sinds half mei campagne in Winterswijk met borden als Enschede staat je goed. De aanleiding van de actie is de opening van de nieuwe N18. De weg tussen Twente en de Achterhoek is vernieuwd om de gebieden beter met elkaar te verbinden. Maar nu lijkt die verbinding verder weg dan ooit.

De promotieactie viel verkeerd bij de plaatselijke winkeliersvereniging, maar ook bij Winterswijks burgemeester Bengevoord: 'Er is agressief campagne gevoerd. Een week of 3 à 4 geleden was de actie aangekondigd als een ludieke actie. Daar ben ik fan van. Maar deze actie is niet ludiek meer. Zo gaan we niet met elkaar om.'

Ook inwoners van Winterswijk waren niet te spreken over de in hun ogen 'agressieve' campagne. De actie is georganiseerd door Stichting Enschede Promotie. Marieke ter Brugge van de Stichting noemt de reactie van burgemeester Bengevoord 'huilie-huiliegedrag' en zegt dat het gewoon marktwerking is wat de stichting doet.

Hierna greep burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland in en riep op tot 'vredesbesprekingen tussen de burgemeesters van Winterswijk en Enschede. Van Oostrum tweette daarom het aanbod om op neutraal terrein in het 'gezellige centrum van Eibergen'. Als bedankje voor zijn inspanning vliegt dus ook het vliegtuigje over zijn gemeente heen.

Met het vliegtuig is de promotie nog niet afgelopen. De stichting heeft een derde promotieactie aangekondigd. Hoe deze eruit gaat zien is nog niet bekend.

Zie ook: