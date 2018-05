Fipronil-affaire: NVWA geeft voor het eerst antwoorden

Verslaggeefster Vera Eisink sprak met inspecteur-generaal Rob van Lint van de NVWA.

Wat vindt u van de eiercrisis?

'De fipronil-affaire brak uit toen ik hier net een paar weken inspecteur-generaal was. Het was voor mij een pittige start. Maar belangrijker is natuurlijk dat het een heel heftige situatie was, omdat heel veel bedrijven geblokkeerd werden, omdat er fipronil werd aangetroffen. Het is een verboden middel, dat mag gewoon niet in de eieren zitten.'

'Het werd aangetroffen, dus moest de NVWA ingrijpen. Dat is onze plicht voor de consument. Uit het oogpunt van voedselveiligheid, moesten we bedrijven blokkeren. Dat heeft enorme impact op die ondernemers. Ik leef erg met hen mee. Ik snap heel goed dat dat grote gevolgen voor hen heeft.

Als je nu kijkt naar de situatie met fipronil, hebben we nog steeds tien bedrijven die geblokkeerd zijn, een groter aantal bedrijven dat gedeeltelijk geblokkeerd (115, red.) is. Ja, dan zie je hoe groot de impact is. Wat dat betreft, is het een drama.'

Er kwam een tip binnen over Chickfriend in november 2016. Er wordt de dienst vaak verweten dat de NVWA deze tip niet serieus heeft genomen.

'De NVWA heeft die tip heel serieus genomen. De dienst is er namelijk mee aan de slag gegaan in strafrecht. Er loopt een onderzoekscommissie (in opdracht van het kabinet, red.). De precieze beoordeling van wat onder andere de NVWA gedaan heeft, wordt nu onderzocht door de commissie Sorgdrager. Dat wil ik afwachten.'

Zijn er mensen ziek geworden door fipronil in eieren?

'Er was geen sprake van ziektegevallen. Sowieso was de situatie dat fipronil uiteindelijk maar in één partij eieren boven de gezondheidsnorm uitkwam. Daar was dus echt sprake van een risico voor de volksgezondheid, zonder dat ziektegevallen zijn opgetreden. Bij de rest ging het er om dat fipronil gewoon niet mag in voeding. In dit geval de eieren, daarom traden wij op als de NVWA.'

Is de voedselveiligheid gegarandeerd in de eiersector of moet er wat veranderen?

'De voedselveiligheid is, in het algemeen, op orde. Af en toe niet. Daar treden we op en informeren de consument direct.'

In het NVWA-jaarverslag staat dat de afstemming in de eierketen met betrokken partijen zoals de NVWA beter moet?

'In ons jaarverslag wordt meer beschrijvend verhaal gedaan van wat er speelde. Dit was natuurlijk een belangrijke situatie in het afgelopen jaar, dus staat het in ons jaarverslag van 2017. Maar we vellen nog geen oordeel. De commissie-Sorgdrager kijkt wat alle partijen tijdens de fipronil-affaire gedaan hebben. Zij komen hopelijk binnenkort met het rapport. Dit wacht ik graag even af.'

