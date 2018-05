Vader Anne Faber: gerechtshof heeft gefaald

ARNHEM - De dood van Anne Faber, die in september werd vermoord, had voorkomen kunnen worden en is het gevolg van falen van het gerechtshof in Arnhem. Dat stelt vader Wim Faber in een open brief in de Volkskrant.

Faber heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de de rechtszaak tegen verdachte Michael P., die in 2010 al was veroordeeld wegens verkrachting van twee meisjes en enkele overvallen.



'De verkrachting van en de moord op Anne had voorkomen moeten en kunnen worden. Tot deze pijnlijke conclusie kom ik nadat ik de openbare stukken van de rechtszaak tegen P. in 2010 en het hoger beroep in 2012 heb bestudeerd. Tijdens het lezen trof ik diverse signalen aan waaruit kan worden afgeleid dat P. toen al levensgevaarlijk was. Meer en meer ging ik mij afvragen of hier vanuit de rechterlijke macht wel adequaat op gereageerd is', aldus Faber in de brief.

Het lichaam van de Arnhemse Anne Faber werd in Zeewolde gevonden, op aanwijzing van P. Hij verbleef destijds in een kliniek in Den Dolder.

