Zelfs Tinder leverde dit koor geen mannelijk zangtalent op

TIEL - Jongerenkoor Chantiel uit Tiel is dringend op zoek naar mannen. Er is haast bij, omdat het koor mannelijke tenorstemmen nodig heeft om hun titel 'beste jongerenkoor van Nederland' terug te winnen. Die wedstrijd is al volgend weekend.

Van de dertig koorleden zijn er slechts twee hoge mannenstemmen, zogeheten tenoren. Deze kunnen niet tegen al die hoge vrouwenstemmen op. Bovendien zal één van de twee tenoren het koor binnenkort ook nog verlaten.

'Ons koor is zo gegroeid de laatste tijd, dat twee tenoren voor de klankbalans net te weinig is', aldus dirigent Danny Nooteboom. 'Daarom is een verdubbeling, of eigenlijk een verdrievoudiging van het aantal tenoren heel prettig.' Het koor heeft wel zes lage mannenstemmen, zogeheten bassen.

Zeven keer veroverde Chantiel de titel 'beste jongerenkoor van Nederland'. Op 2 en 3 juni wordt het Nederlands kampioenschap opnieuw gehouden. De Tielse zangers willen de titel graag weer veroveren, maar heeft hiervoor wel mannelijke tenoren nodig.

Zoektocht op Tinder

De jongeren hebben er al een flinke zoektocht op zitten. 'We hebben een posteractie gedaan. En oproepjes in kranten, op Facebook, en zelfs op Tinder! We dachten daar wel leuke mannen te vinden', lacht bestuurslid Pauline Veenstra. 'Maar helaas. Het is gewoon heel moeilijk.'

Chantiel is al vijftig jaar het jongerenkoor van de katholieke kerk in Tiel. Het koor verzorgt eens per maand een optreden in de kerk, tijdens de zondagsmis. Ook voeren ze jaarlijks de Matthäus Passion op.

Niet gelovig, wel gezellig

Gelovig hoeft het nieuwe koorlid niet te zijn. 'We zoeken iemand die gezellig is. Die het leuk vindt om te zingen en zich kan ontwikkelen tot een goede tenor', aldus Veenstra. Interesse om mee te komen zingen? Chantiel repeteert elke vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.