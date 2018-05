Arnhem: koploper duurzaamheid en armoede tegengaan heeft prioriteit

ARNHEM - Arnhem moet koploper worden op het gebied van duurzaamheid en het tegengaan van armoede heeft prioriteit. Dat staat in het coalitieakkoord dat GroenLinks, VVD, D66 en PvdA vrijdag hebben gepresenteerd

Arnhem maakt een begin met het aardgasloos maken van ten minste drie wijken. Daar wordt jaarlijks 1,25 miljoen voor uitgetrokken. In een klimaatfonds wordt 10 miljoen euro gestort.

GroenLinks, VVD, D66 en PvdA trekken elk jaar 400.000 euro extra uit om armoede tegen te gaan. Bovendien komt er jaarlijks 250.000 euro beschikbaar om schulden te signaleren.

Gevarieerde bouw

De nieuwe coalitie wil dat de woningen die worden gebouwd gevarieerd zijn. Er komt meer aandacht voor eenpersoonshuishoudens en bijzondere doelgroepen zoals mensen met een beperking of zorgvraag. Ook komen er meer betaalbare en sociale woningen en meer huur- en koopwoningen in het middensegment.

Arnhem wil de komende vier jaar 500 mensen extra aan het werk helpen. Er komt een werkinvesteringsfonds van 2,5 miljoen.

Ook komt er meer geld voor de bestrijding van overlast: 300.000 euro per jaar.

Stadsblokken-Meinerswijk

Voor het gebied Stadsblokken-Meinerswijk, waar woningbouw is gepland, is afgesproken dat GroenLinks in de raad tegen elk voorstel mag stemmen. 'Datzelfde geldt voor de GroenLinks-wethouders in het college.' GroenLinks stapte vanwege dit onderwerp al na anderhalf jaar uit het vorige college.

Museum Arnhem

De nieuwe coalitie schrijft dat ze Museum Arnhem voor de stad wil behouden. De aanbesteding van de verbouwing is stopgezet, omdat de offertes gemiddeld 75 procent boven de raming bleken te liggen. Er had zich maar één aannemer ingeschreven, die ook nog eens 10 miljoen euro boven de kostenraming van 15 miljoen euro zat. Er wordt 7,5 miljoen euro voor het museum uitgetrokken.

De gemeentelijke belastingen in Arnhem zijn vergeleken met de rest van het land hoog, schrijven de partijen. 'Met name voor eigenaren.' Omdat de gemeente meer geld van het rijk verwacht, gaat de ozb voor inwoners en ondernemers niet omhoog. Ook de parkeertarieven stijgen niet.

'Beter bereikbaar met de auto'

Er wordt jaarlijks 700.000 euro uitgetrokken om Arnhem voor auto's beter bereikbaar te maken. Er komen zogenoemde flitsparkeerplekken en er komen extra parkeerplaatsen op de Blauwe Golven.

Zie ook: Arnhem krijgt twee wethouders 'van buiten'