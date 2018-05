Deel dit artikel:











Winterswijk pakt Enschede terug met een pizza Foto: screenshot RTV Oost

WINTERSWIJK - Nee, dat vonden ze niet in leuk in Winterswijk. Een promoteam uit Enschede dat in hun dorp de Twentse stad aan de man probeerde te brengen. Restauranteigenaar Meho Ademi besloot Enschede terug te pakken. Met een pizza.

'Het is geen manier van doen voor zo'n grote stad', zegt Ademi over de Enschedese actie. 'Dat hebben ze niet nodig.' Maar aan de andere kant: 'Dankzij Enschede wordt ons dorp goed op de kaart gezet.' Ademi besloot de pizza Enschede op de kaart te zetten. Een pizza met tomaat en mozzarella, in de kleuren van FC Twente. 'FC Twente is net gedegradeerd naar de Jupiler League, dus ik dacht: bij dat menu passen ook nog wel twee biertjes van dat merk.' De pizza, inclusief twee biertjes, kost 4,99 euro. Dat kan toch niet uit? 'Dat klopt. Maar ik wil geen winst maken, het gaat me om de leuke pestactie', lacht Ademi. Kijk hier naar de reportage van RTV Oost: Zie ook: Burgemeester Berkelland wil 'vredesbesprekingen' tussen boos Winterswijk en Enschede

