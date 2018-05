FNV: 'Personeel Vérian Care & Clean houdt arbeidsrechten'

ARNHEM - Het personeel bij Vérian Care & Clean in Apeldoorn houdt de verworven arbeidsrechten. Volgens vakbond FNV worden momenteel de details uitgewerkt voor een akkoord.

Momenteel wordt met de curator en de partijen gesproken die de organisatie voor huishoudelijk hulp hebben gered. Ze bespreken de toekomst van Vérian Care & Clean dat eerder deze week failliet ging.

'Het personeel krijgt gewoon loon voor hun werk. Al hun rechten blijven gewaarborgd', verzekert FNV-bestuurder Wim van der Hoorn. 'Het is alleen nog de vraag wie welk deel van de kosten gaat betalen. Maar we gaan hier uitkomen.'

Achterstanden salarissen

Bij de uitbetaling van salarissen zijn inmiddels achterstanden ontstaan. Sommige medewerkers hebben geen vakantiegeld gekregen. Eerder bleek al dat Vérian geen geld meer in kas had. Volgens de FNV is uitkeringsorganisatie UWV bereid gevonden de achterstanden 'zeer snel' in te lopen. 'Het bedrijf komt uit de shit', aldus Van der Hoorn.

Voor zaterdagmiddag heeft de FNV bijeenkomsten georganiseerd in Apeldoorn en Wijchen. De leden die werkzaam zijn bij Vérian Care & Clean worden dan bijgepraat over de onderhandelingen. Bij Vérian Care & Clean werken zo'n 1100 mensen.