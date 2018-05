Deel dit artikel:











Bakkers strijden drie dagen lang voor bijzondere titel Foto: Pixabay

WAGENINGEN - Hoogspanning voor twee patissiers en twee boulangers in het Nederlands Bakkerij Centrum in Wageningen. Ze beginnen hier vandaag hun drie dagen durende examen voor de bijzondere titel meesterboulanger of meesterpatissier.

In heel Nederland zijn slechts vijf meesterboulangers, één meesterpatissiers en één meester die beide titels heeft. Onder de vier kandidaat meesters zijn Daan Hesseling uit Lobith en Chris Stienstra uit Velp. De eerste hoopt meesterboulanger te worden en Stienstra gaat voor de titel meesterpatissier. Nieke Hoitink sprak om Radio Gelderland met Hesseling: Visie op het vak De kandidaten moeten minimaal 10 jaar prijktijkervaring hebben om überhaupt tot de hele examencyclus van bijna een jaar te worden toegelaten. Gaandeweg het afgelopen jaar zijn de meeste deelnemers ook al afgevallen en zijn alleen de huidige vier kandidaten overgebleven. Voor de titel moet onder meer een theorie-examen worden afgelegd waarbij een stuk moet worden geschreven met een visie op het vak en een beschrijving van producten. Ook moeten er verschillende recepten worden ontwikkeld. Verder zitten er heel veel uren in praktijkstudie. Deze laatste drie dagen is het finale praktijkexamen. De eerste dag staat in het teken van de voorbereidingen en op dag twee en drie worden de producten helemaal gemaakt. Geen vanzelfsprekendheid 'Het zijn hele spannende dagen. Je bent er al heel lang bijna ieder vrij uur mee bezig en dat moet nu dan allemaal samenkomen', zegt Daan Hesseling. Maar het kan ook nog misgaan, benadrukt hij. 'Dan kun je die titel voorgoed vergeten. Ik heb bijvoorbeeld deze winter heel veel geoefend met het maken van de verschillende deegsoorten. Tijdens de examens zijn het hele warme dagen en dan zijn de omstandigheden dus helemaal anders. Je moet echt alles uit de kast halen om te slagen. Het is zeker geen vanzelfsprekendheid.' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl