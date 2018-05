Echtparen hoeven niet meer uit elkaar in bijzonder woonzorgcentrum Arnhem

Met een grote snoeischaar knipt burgemeester Marcouch van Arnhem het lint door om het nieuwe woon-zorgcentrum Hoogstede officieel te openen. Het is een bijzonder centrum, zegt woonzorgmanager Wilma van Arragon. 'Wij hadden voorheen ook, net als veel andere centra, allemaal dezelfde opvangplaatsen dus je kwam er alleen in met een indicatie. De partner die geen zorgindicatie had, kon niet mee. Nu verhuren wij ook zelfstandige woonstudio's en daarom kun je veel betere combinaties maken van echtparen waarbij de één veel meer zorg nodig heeft dan de ander.'

De tekst gaat verder onder de foto.

Grootste wens

Het echtpaar Zwolle is daar een goed voorbeeld van. Ank Zwolle heeft meer zorg nodig dan haar man Albert, maar toch wonen ze hier samen en daar zijn ze heel blij mee. 'Dat was mijn grootste wens en dat is gelukt', zegt meneer Zwolle. 'Het is hier echt fantastisch; ik zou niet weten wat er beter zou kunnen.'

Het echtpaar woont overdag zelfstandig in de studio met een eigen badkamer en keuken. Maar er is wel begeleiding voor mevrouw. 's Nachts slapen ze met z'n tweetjes op een kamer in de verpleegunit waar meer zorg en toezicht is.

De tekst gaat verder onder de foto.

Wachtlijst

'De belangstelling hiervoor is groot', zegt Wilma van Arragon. 'Dus hebben we nu al een wachtlijst. We hopen dat ons model veel navolging gaat krijgen.' Daar is Ank Zwolle het helemaal mee eens. 'Samen blijven, dat is toch nummer één.'