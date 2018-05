PVV steunt actie Pegida bij moskee niet: 'Provocered'

ARNHEM - Pegida krijgt geen steun van de PVV in Arnhem voor hun actie om bij de Aya Sofya-moskee varkensvlees te gaan braden. Fractieleider Coen Verheij zegt dat hij geen reden ziet om hieraan mee te werken. 'Het is een provocerende actie'.

Iedere groepering is vrij om te demonstreren, erkent Verheij. 'Ook om te provoceren.' Maar hij heeft geen plan om mee te barbecueën bij het gebedshuis in Klarendal. 'Wij zouden graag zien dat de moskeeën in Arnhem zouden worden gesloten. Maar we sluiten ons niet aan bij andere groeperingen. Wij bestrijden de islam op een politieke manier.'

'Abnormaal'

Het is een demonstratie op een provocerende manier, concludeert Verheij. ;Ik denk dat iedereen dat zo ziet.' Wel wil hij alle moskeeën in Arnhem sluiten, of ze nou geld uit de Golfstaten krijgen of niet . 'De islam is er in één vorm”, stelt de PVV-fractieleider. “Die zien wij als bron van radicalisering op zich.'De omstreden barbecue moet plaatsvinden op 5 juni van dit jaar. Er is dan alleen varkensvlees toegestaan. De islam ziet dergelijk vlees als onrein. De gemeente buigt zich nog over een vergunning voor het evenement.

De voorzitter van de stichting achter de moskee vindt de actie een bijzonder slecht plan. Dat liet hij eerder aan Omroep Gelderland weten. 'De ideeën van Pegida zijn bekend; dit kan niet. Dit is abnormaler dan abnormaal. Als zij dit gaan doen, dan ontstaat er conflict met onze mensen. Daar kun je op wachten.'