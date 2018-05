Eric Meijers heeft pijnlijk einde bij Achilles'29 een plekje gegeven

'Ik heb mijn ziel en zaligheid in die club gegooid. Maar ik was aan een dood paard aan het trekken en moest de strijd staken. Dat heeft heel veel pijn gedaan, maar ik heb het wel een plek kunnen geven. De degradatie uit de Jupiler League kwam al keihard aan, maar we zijn niet bij de pakken neer gaan zitten. Het ging best aardig in het begin. We verloren niet en wonnen voor de beker zelfs van NAC. Het leek de goede kant op te gaan, maar uiteindelijk waren de financiën doorslaggevend. Dat werd van kwaad tot erger en dat leidde tot het stoppen van de trainer en diverse spelers. Maar wat nu ook vooral blijft hangen, zijn de successen die we met Achilles hebben geboekt.'

De tekst gaat verder onder de video en foto.

En dus eindigde het seizoen van de Nijmeegse trainer voortijdig. 'Ik heb heel veel wedstrijden gezien, ook in de jeugd. Ik ben iedere dag bezig om bij te blijven in dit vak. Je moet innovatief zijn en openstaan voor veranderingen. Want ik wil natuurlijk weer tussen de krijtlijnen staan. Ik zoek een club die zo hoog mogelijk voetbalt. Ik ben al 27 jaar aan het seizoen begonnen en hoop ook voor de 28ste keer te kunnen beginnen. Er komen natuurlijk steeds meer trainers op de markt, maar ik denk dat ik genoeg bagage heb om mijn steentje bij te kunnen dragen in de Jupiler League of de Tweede Divisie.'

Meijers is een echte Nijmegenaar. Hij is geboren en getogen in De Hazenkamp. 'Hier ligt mijn hart. Ik heb hier opgegroeid en na bijna 55 jaar sta ik hier nog steeds met volle trots. Het is een hele nette wijk. Men noemde het vroeger de AVRO-wijk, want iedereen hier was lid van de AVRO-bode. Doodnormale mensen, die huisje, boompje beestje heel erg waarderen. NEC is hier heel belangrijk, want hier ligt ook Goffertzicht, de NEC-kroeg van deze wijk. Jammer dat die er niet meer is.'

En NEC stond ook altijd centraal in de familie Meijers. 'Ja, we wonen op 150 meter van het stadion. Ik kom hier al van kindsaf aan. Ik ben een kind van De Goffert en daar hoeven we ons niet voor te schamen. In mooie en slechte tijden. Er is altijd wel wat reuring. Mijn opa heeft hier twintig jaar in het eerste gespeeld. Mijn vader heeft hier als negentienjarige jongen gedebuteerd in het Nederlands elftal. Mijn oom en mijn broer hebben hier gespeeld en ikzelf ook tot aan de A-jeugd. We hebben samen misschien wel zeshonderd of zevenhonderd wedstrijden voor deze club heeft gespeeld. Het was ooit mijn droom om hier trainer te worden. Maar het is tegenwoordig niet belangrijk wie je bent, maar wie je kent. Als de kans zich voordoet, pak ik die met beide handen.'