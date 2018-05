Jack de Gier tekent voor drie jaar als trainer bij NEC

NIJMEGEN - NEC heeft Jack de Gier voor drie jaar vastgelegd als nieuwe hoofdtrainer

Hij komt over van Almere City, waar hij nog een doorlopend contract had. De 49-jarige oud-spits van NEC was eerder al in Nijmegen werkzaam als assistent-trainer en jeugdtrainer. "Ik heb de afgelopen jaren een geweldige tijd gehad bij Almere City, waar ik met alle plezier en passie had willen blijven. NEC is echter mijn club en de enige club die mij in verleiding kon brengen om Almere te verlaten. Ik zie het als een enorme eer en uitdaging om met alles en iedereen in en rondom NEC te bouwen aan de toekomst van de club en hoop hier samen weer succes te beleven."

Technisch directeur Remco Oversier is blij met de komst van De Gier. "We hebben de afgelopen week hard gewerkt aan het samenstellen van het profiel voor onze nieuwe hoofdtrainer/coach. Op basis van dit profiel hebben we een lijst met mogelijke kandidaten gemaakt, waarbij Jack bij ons de absolute nummer één was. In de gesprekken die wij met Jack hebben gevoerd bleek onze visie op voetbalinhoudelijk en op menselijk vlak al snel op een lijn te liggen, waardoor we direct stevig door hebben kunnen pakken.”

“Niet alleen heeft Jack de afgelopen jaren geweldig werk geleverd bij Almere, ook kent hij NEC zowel als speler en als trainer van haver tot gort en weet hij wat er hier wordt gevraagd door de organisatie én de achterban. Het is daarnaast erg prettig dat we Jack nu al aan ons hebben kunnen binden, zodat we samen met hem ook de rest van de selectie met zorg kunnen samenstellen. We kijken enorm uit naar de samenwerking met Jack en wensen hem veel succes. Tevens danken wij Almere City voor hun constructieve houding bij het tot stand brengen van de overstap van Jack naar NEC."