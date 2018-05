Deel dit artikel:











Eigenaars sauna Nederasselt verdacht van filmen bezoekers Foto: Omroep Gelderland

NEDERASSELT - De eigenaars van Sauna Beauty & Oase in Nederasselt worden verdacht van het heimelijk filmen van bezoekers. Dat meldt de politie. Eerder werd al bekend dat een man uit Drachten ervan wordt verdacht dat hij de beelden van naakte handbalsters van het Nederlands team in de Nederasseltse sauna had geüpload. De beelden die op internet te zien waren, zijn van 2016.