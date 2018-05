Rus Valeri Oyf nieuwe eigenaar Vitesse

ARNHEM - De Rus Valeri Oyf (54) is de nieuwe eigenaar van Vitesse, hij volgt Alexander Chigirinsky op, die sinds 2013 de aandelen al in handen had. Oyf was de afgelopen twee jaar al commissaris bij Vitesse en blijft die rol ook vervullen.

'Er zijn aan deze wisseling maanden voorbereiding vooraf gegaan. Oyf is ook met de directie van Vitesse bij de KNVB geweest om alles door te nemen. Zo wordt gekeken naar de financiële status van de persoon en moet er een plan voor de komende jaren worden besproken. Dat is allemaal goed gegaan', zo vertelt directeur Joost de Wit.

'Oyf en Chigirinsky bespraken dit zelf'

Vitesse-directeur De Wit is niet nauw betrokken geweest bij de wisseling van de wacht. Oyf en Chigirinsky kennen elkaar al jaren en zijn goede zakenrelaties. 'Zij hebben het dan ook samen besproken. Vermoedelijk is er door Oyf aangegeven dat hij geïnteresseerd was in het overnemen van de aandelen. Ik ben later geïnformeerd over die plannen.'

Chigirinsky had de club sinds 2013 in handen. Daarvoor (sinds 2010) was hij de financier van de aandelen van Jordania.

'Continuïteit gewaarborgd'

De fans gaan weinig merken van de overname, zo belooft Joost de Wit. 'Ook ons dagelijkse werk gaat niet veranderen, want hij heeft de laatste jaren al samen met ons het beleid gemaakt, dat beleid zal dus niet gaan veranderen.'

En de financiële positie? Hij heeft garanties afgegeven dat hij de continuïteit zal waarborgen. Hij heeft dezelfde garanties afgegeven als Chigirinsky deed.' Maar is Valeri Oyf dan ook zo'n vermogende man? 'Dat weet ik niet, ik ken jouw bankrekening ook niet.'

Oyf blijft commissaris

De nieuwe eigenaar blijft ook commissaris van Vitesse. 'Dat hebben we met de KNVB ook afgestemd, dat de machtspositie van commissaris en directie op de juiste manier is ingevuld. De eigenaar is namelijk nog altijd de eigenaar, een commissaris is toezichthouder en het bestuur blijft verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Er komt ook niemand bij in de Raad van Commissarissen en er gaat ook niemand uit, aldus De Wit.

De Rus bezit nu 99 procent van de aandelen van Vitesse. Het gouden aandeel blijft in handen van het stichtingsbestuur. Dat aandeel waarborgt onder meer de clubkleuren en de speellocatie. Daar heeft Oyf dus geen invloed op.

Bemoeienissen

Oyf de afgelopen jaren regelmatig te vinden op het terrein van de Arnhemse club. Hij werd het afgelopen seizoen ook onderwerp van gesprek toen hij in botsing kwam met trainer Henk Fraser. De commissaris wilde meerdere keren invloed uitoefenen op de opstelling van de hoofdcoach.