Is het een das of een marter? Hoge Veluwe wil hulp bij archiveren 1 miljoen foto's

HOENDERLOO - Nationaal Park de Hoge Veluwe bij Otterlo heeft hulp nodig van vrijwilligers. Het park kan de assistentie goed gebruiken bij het archiveren van foto's van wildcamera's.

Op de Hoge Veluwe hangen 70 van zulke camera's, die elk jaar ongeveer 1 miljoen foto's produceren. Het is voor de vaste vrijwilligers en professionals niet meer te doen om al die foto's te bekijken en te omschrijven welk dier daar op staat. Dat is zonde, want het is voor onderzoek van belang dat alle foto's goed worden gearchiveerd.

Nieke Hoitink sprak op Radio Gelderland met boswachter Henk Ruseler over het project:

Iedereen kan meedoen

Om dat toch te kunnen doen vragen ze vrijwilligers om daarbij te helpen. De website waarop dit kan, gaat deze dinsdag op 9.00 uur online. De afgelopen tijd zijn al veel reacties gekomen van mensen die willen helpen.

Volgens boswachter Ruseler kan iedereen meedoen. 'Naast de foto vind je informatie over de verschillende dieren. Het is eigenlijk heel eenvoudig.'

Een compilatie van de foto's van wildcamera's (tekst gaat verder onder de video):

Bij het archiveren is het belangrijk dat er geen fouten worden gemaakt. Om die reden komt er een online community, met professionals. Zij moeten ervoor zorgen dat bijvoorbeeld een das niet voor een marter wordt aangezien.