Poep moet boommarter naar overkant A12 helpen

EDE - Bij de verbreding van de A12 tussen Ede en knooppunt Grijsoord zijn speciaal voor boommarters twee bruggen aangelegd. Op die manier kunnen de dieren veilig de overkant halen. Maar vooralsnog heeft nog geen enkele marter op deze manier de oversteek gewaagd. De inzet van boommarterpoep moet hier verandering in brengen.

Bioloog Vilmar Dijkstra van de Zoogdiervereniging neemt BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink mee de bossen op de Veluwezoom in. In deze tijd van het jaar gaat hij wekelijks op pad om te speuren naar nesten van boommarters.

Veilige oversteek

Als de jonge boommarters oud genoeg zijn, gaan ze op zoek naar een eigen territorium. Daarom is het belangrijk dat de dieren ook veilig de A12 kunnen oversteken. Via houten goten boven op de signaleringsborden kunnen boommarters sinds twee jaar naar de overkant lopen.

Met cameravallen wordt in de gaten gehouden of de dieren ook echt gebruik maken van de bruggen. Dat is tot nu toe dus niet het geval. Door de oversteekplaatsen in te smeren met boommarterpoep hoopt Dijkstra dat de dieren de bruggen wel gaan gebruiken.



Bioloog Vilmar Dijkstra lokt de boommarters naar de cameravallen met pindakaas.

Vertrouwen

Door de geur van soortgenoten denken de dieren dat andere boommarters deze route ook gebruiken, waardoor ze het vertrouwen. Voordat Dijkstra met de poep aan de slag kan, moet hij de ontlasting eerst nog vinden. En dat lijkt makkelijker dan het is. Boommarters poepen namelijk hoog in de bomen en het is belangrijk dat de ontlasting vers is.

Op dit moment maken boommarters gebruik van faunatunnels om de drukke snelweg over te steken. Andere marters gaan over het asfalt, waardoor er ook nog steeds veel boommarters worden doodgereden.

Een boommarter laat je auto met rust

In tegenstelling tot steenmarters vind je een boommarter niet snel onder de motorkap van je auto. Boommarters knagen dan ook geen autokabels door. De boommarter is ongeveer zo groot als een kat, maar dan met veel kortere poten. Het dier kan zich vlug en lenig door de bomen verplaatsen.

Opgeslagen eicellen

Bij boommarters gaat de voortplanting anders dan bij andere zoogdieren. Vrouwtjes kunnen in juni tot en met augustus bevrucht worden. De eicel deelt zich en gaat dan een aantal maanden in een rustfase om zich uiteindelijk pas in februari in de baarmoederwand te nestelen. En dat gebeurt alleen als het vrouwtje in een goede conditie verkeert.

BuitenGewoon Radio is iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur te beluisteren in het programma Zin in Zondag op Radio Gelderland.