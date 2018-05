Kersverse wethouder Luchtvaart: 'Vluchten over Ede kunnen makkelijk hoger'

ARNHEM - De vliegtuigen die van Lelystad Airport over Ede gaan, moeten hoger in het luchtruim. De kersverse wethouder Leon Meijer van Luchtvaart in Ede gaat zich hiervoor sterk maken.

De lokale politicus van de ChristenUnie heeft zich het afgelopen jaar als wethouder van verkeer veel bezig gehouden met Lelystad Airport. En met succes. Eerst ging de geplande vliegroute nog over een woonkern in Ede, nu met een bocht eromheen zodat bewoners minder last hebben van het geluid.

Het gevolg is dat nu buurgemeenten met de overlast komen te zitten. In het radioprogramma De Week van Gelderland beloofde Meijer ook op te komen voor hun belangen. 'We willen niet dat de Veluwe zo belast wordt. Mijn inzet is om nu als wethouder van luchtvaart zo lang mogelijk te proberen de vluchten uit te stellen. En anders wil ik in ieder geval om tafel zitten als het luchtruim opnieuw wordt ingedeeld.' Hij krijgt hierbij hulp van een ambtenaar die er bij de gemeente speciaal voor is vrijgesteld.

Laag vliegen niet nodig

Volgens Meijer is wel gebleken dat protesteren nut heeft en laag vliegen echt niet nodig is. '95 procent van de vliegtuigen van Schiphol komt op 5 kilometer hoogte over Ede. Een toestel van Lelystad Airport kan dan best op 4 kilometer hoogte overvliegen', legt de bestuurder uit. 'Je hebt dan alleen iemand extra nodig bij de luchtverkeersleiding voor die 5 procent van de vluchten die lager komen. Ik weet dat die ruimte er is.' Meijer zei dat zelfs piloten zijn analyse delen.

Meijer is teleurgesteld in de houding van de afgelopen tijd vanuit de provincie. 'We vonden dat er in de provincie te weinig actie gevoerd werd om op de bestuurlijk niveau het gesprek aan te gaan met het ministerie', aldus Meijer. Daardoor ontstond het idee om een eigen wethouder luchtvaart in Ede in het leven te roepen.

Testvlucht wassen neus

Als het weer meezit, is er woensdagmiddag 30 mei een testvlucht voor de nieuwe laagvliegroutes. Zo kunnen bewoners ervaren wat het betekent als de plannen gewoon doorgaan. Volgens Meijer geeft zo'n testvlucht geen goed beeld van de toekomst. 'Twintig keer een vliegtuig over je heen is wat anders dan één keer op een woensdagmiddag', schetst de wethouder.

Ook de samenwerkende actiegroepen zien niets in de zogenoemde belevingsvlucht.